Парламентский секретарь: в Латвии очень дорогой процесс неплатежеспособности

Возвращение 31 цента в процессе неплатежеспособности обходится в Латвии в 2,17 евро, и это говорит о том, что в законе нужны значительные изменения, заявил в интервью «Неаткарига Рита Авизе» парламентский секретарь Министерства финансов Эдгар Путра.

По его словам, процесс неплатежеспособности в Латвии очень дорогой. Из каждого евро удается вернуть 31 цент, в то время как в других странах Европы до 70 центов, и это возвращение обходится в 2,17 евро. «Это огромная диспропорция, которая показывает, что многие законы в Латвии нужно существенно отредактировать», - говорит Путра.

Он напомнил, что в прошлом году приняты поправки к закону о неплатежеспособности, и «очищение системы все же происходит».

По мнению Путры, до сих пор не урегулирован вопрос о вознаграждении администраторов неплатежеспособности. Например, в случае «Liepаjas metalurgs» администратор получил более миллиона евро, а добиться ему удалось только продажи отдельных цехов комбината.

На вопрос, не повторится ли с «ABLV Bank» сценарий «Trasta komercbanka», когда сначала было заявлено, что банк ликвидируется, а в конце концов была начата неплатежеспособность и в выигрыше оказались администраторы, Путра ответил, что «это действительно был сложный случай». «Из-за «Trasta komercbankа» несколько человек уже посидели за решеткой, есть подозреваемые и дела, которые расследуются», - сказал он. Путре непонятно, почему кредиторы банка решили назначить администраторам такое большое вознаграждение.

Путра выразил надежду, что план самоликвидации «ABLV Bank» будет достаточно качественным, а кредиторы и вкладчики банка вернут свои деньги.