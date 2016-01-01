Козловскис: в этом году риск конфронтации 16 марта выше, полиция готовится серьезнее

В этом году риск конфронтации в день памяти легионеров выше, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он пояснил, что риск увеличивается из-за ряда событий, в том числе предстоящих выборов президента России. 16 марта может быть использовано определенными политическими силами для того, чтобы получить узнаваемость. Индивиды могут быть намного активнее, сказал министр.

Министр добавил, что

полиция в этом году готовится к дню памяти легионеров более серьезно. Численно в охране порядка также будут участвовать больше полицейских.

Министерство внутренних дел в данный момент не располагает информацией, что в Латвию приехали некие радикально настроенные лица.

Как сообщалось, Рижская дума разрешила все заявленные на 16 марта мероприятия, но для одного установила ограничения.