Виноваты сами: очереди к врачам увеличивают и сами пациенты

Каждый год тысячи людей не приходят на оплачиваемые государством консультации и обследования.

В прошлом году только в Детской клинической больнице 12 000 пациентов пропустили визиты, не предупредив об этом. В других медицинских учреждениях количество несознательных пациентов составляет 20-25%. Это означает, что к врачу не приходит каждый четвертый или пятый, что продлевает очереди и не позволяет использовать услугу кому-то другому.

Специалист Детской больницы по связям Дайга Рауба рассказала, что в амбулатории больницы самые длинные очереди образовались в настоящий момент к офтальмологу, кардиологу, психиатру и на энцефалограмму во сне. Главная причина очередей - нехватка специалистов, но виноваты и родители пациентов. По словам Раубы, клиника глазных болезней Детской больницы - единственное место в Латвии, где врачебную помощь могут получить дети с тяжелыми заболеваниями, а для простой проверки зрения можно использовать другие медицинские учреждения.

Что касается энцефалограммы во сне, то к ней нужно определенным образом готовиться, иначе придется перезаписываться на другой день.