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«Яндекс.Такси» добрался до Латвии: во сколько рижанам обойдется поездка

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Sputnik/LETA

Латвия стала первой страной Евросоюза, где компания «Яндекс.Такси» начала свою работу. На новом для себя рынке агрегатор будет конкурировать в основном с прибалтийским сервисом Taxify.

«Мы давно задумывались о выходе в страны Балтии. Больше всего предложений о сотрудничестве поступает из Латвии, так что мы решили начать с Риги»,— цитирует kommersant.ru слова директора по международному развитию «Яндекс.Такси» Мушег Саакян.

В Риге будет действовать единый тариф: подача машины стоит не более €0,71, далее — не более €0,36 за километр и €0,13 за минуту поездки.

Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в приложении. При этом к выходу сервиса в Латвию «Яндекс» обновил и уточнил карту столицы, чтобы водители могли построить оптимальный маршрут с учетом пробок и перекрытых дорог, подчеркивают в компании.

К моменту запуска к сервису подключены более 200 машин из десяти таксопарков-партнеров. В компании обещают, что их число будет расти.

«Яндекс.Такси» доехал до Евросоюза

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