Рисков безопасности в день выборов президента РФ в Латвии не усматривают

Латвийские правоохранительные органы не прогнозируют рисков безопасности на предстоящих в конце недели выборах президента РФ, сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Российские граждане в Латвии могут проголосовать в течение двух дней на пяти избирательных участках в трех городах.

«Конечно, мы будем наблюдать за ситуацией. Если будет высокая активность и массовые собрания, мы посмотрим, в случае необходимости вмешаемся, но, надеюсь, этого не потребуется», - сказал министр.

Выборы президента России пройдут в воскресенье, и прогнозируется, что на них победит нынешний президент Владимир Путин.