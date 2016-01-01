В Латвии продолжится повышение зарплат

Хотя зарплаты в отдельных регионах после кризиса росли быстрее, чем в Риге, эксперты не прогнозируют выравнивание уровня доходов, поэтому миграция жителей в столицу продолжится. Прогнозируется, что темп роста зарплат в этом году останется прежним.

По данным Центрального статистического управления, в прошлом году средняя брутто-зарплата в Латвии достигла 926 евро, что на 7,9% больше, чем в 2016 году. Руководитель компании «Fontes» Анта Праневича, говоря о факторах повышения зарплат, отметила, что на рынок труда выходит поколение, родившееся в 90-е годы, когда рождаемость упала. Это влияние усиливается и тем, что из Латвии уезжает больше людей, чем приезжает.

Также на латвийский рынок труда влияет экономическое развитие по всей Европе и в США. Соответственно, увеличивается экспорт, объем работы предприятий, нужны новые работники, а их не хватает. Конкуренцию обостряют и растущие объемы строительства. Уже в прошлом году Латвия начала некоторые проекты ЕС, что привело к стремительному росту зарплат малоквалифицированных работников и специалистов строительства.