Пенсионеры не будут получать 50% пенсии умершего супруга, но Сейм готовит другое решение

Сейм сегодня решил не передавать на рассмотрение в комиссиях предложенные Латвийским объединением регионов (ЛОР) поправки к законам, предусматривающие для пенсионеров возможность получать 50% пенсионного капитала умершего супруга.

Комиссия Сейма по социальным делам и труду ранее одобрила другое решение - разработать поправки к закону о государственных пенсиях, предусматривающие для супруга умершего пенсионера возможность в течение года получать пособие в размере 50% от пенсии умершего супруга.

ЛОР предлагало установить, что право на получение половины пенсии имеет супруг умершего пенсионера, брак с которым был зарегистрирован по меньшей мере за пять лет до его смерти.

Эта норма распространялась бы на всех пенсионеров - тех, кто сейчас получает пенсии 1-го уровня, и тех, кто сейчас получает или еще будет получать пенсии 1-го и 2-го уровня.