Сейм отклонил закон «О сожительстве»

В четверг (15 марта) Сейм Латвии отклонил инициативу жителей страны по поводу принятия закона, который регулировал бы отношения неженатых пар.

Сбор подписей на Manabalss.lv почти три года назад начал депутат Сейма Юрис Пуце («Для развития Латвии»). Инициатива предполагала принятие закона «О сожительстве», который позволил бы неженатым парам зарегистрировать у нотариуса свою совместную жизнь и стать юридически признанной семьей, тем самым получив соответствующие гражданские и административные права.

Решение отклонить инициативу поддержали 48 депутатов, за «Закон о сожительстве» проголосовали 18, четверо воздержались и 12 не участвовали в голосовании.