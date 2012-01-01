Люди приграничья: 1:0 в пользу России?

Каково это, жить у границы с Россией? Действительно ли там так сильно влияние российских СМИ? Поддерживают ли местные Путина? Наши коллеги из латышской редакции TVNET Дита Дерума и Янис Шкапарс посетили Вецслободу. Предлагаем вам отрывки интервью с местными жителями. Чем и как он и живут? На что надеются? Во что и кому верят? В Вецслободе 90% жителей - русскоязычные.

Вецслобода расположена в волостном центре Истры у границы Латвии с Россией и Белоруссией. Это маленький городок, о котором многие, скорее всего ничего не слышали.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Информация — товар класса «люкс»?

«Даже на Новый год нас поздравляли Лукашенко и Путин. Мы охотно послушали бы нашего президента, а то многие даже не знают, как его зовут», - описала реальность местности жительница Вецслободы Оксана.

У нее паспорт гражданина Латвии, но о том, что происходит в стране, она знает мало. Латвийские телеканалы здесь — товар класса «люкс», который с «благословения» Lattelecom могут себе позволить лишь те, у кого есть работа, но уровень безработицы в Истрской волости очень высок.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Оксана по профессии фрезеровщик, на курсах безработных за последние годы было освоено много профессий, только нет мест, где использовать эти навыки. «Была бы хоть небольшая фабрика, - указывает Оксана. - Здесь красивое место, можно санаторий открыть, туристов привлечь».

Ее семья смотрит российские телеканалы. «Латвийские каналы бесплатно поймать не можем, было бы хорошо, если бы дали бесплатно какой латвийский канал, а то здесь все безработные, каждый сантим считают». Даже на местную газету «Ludzas Zeme» денег не хватает.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Когда удается добраться до бесплатного интернета в местном Народном доме, Оксана читает порталы на русском языке.

«Ну какими мы можем быть патриотами Латвии, если даже не знаем, когда у нас выборы. Когда у самоуправления волости вывесят номер избирательного участка, тогда и будем знать.

Новости хочется читать, но дорого», - признает Оксана. Так получилось, что ее семья о событиях России знает больше, чем о новостях Латвии. Вот, сейчас будут выборы президента России, Оксана уверена, что снова выберут Путина, он кажется стабильнее Жириновского.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Оксана не верит тому, что до выборов в России уже все решено, а сами выборы — лишь спектакль. «По телевизору говорят, что на Россию со всех сторон давят — и США, и Европа». По ее мнению, Путин — хороший лидер, поскольку другой на его месте уже давно начал бы войну. В то же время Оксана допускает, что, возможно, то, что рассказывают российские информационные каналы, неправда и все на самом деле иначе.

«Мы думаем то, что нам показывают, может мы все и не знаем, - рассуждает она. - Но где эта правда? Каждая сторона показывает то, что ей выгоднее, Россия — свое, США — свое, мы, простые люди, по середине. Кому верить?»

В этом году закроют и школу

Слова Оксаны подтверждает и глава волостного самоуправления Александр Сован. «Было бы хорошо, если бы для говорящих по-русски был бы предложен канал Латвийского телевидения на русском языке. В противном случае неудивительно, что большая часть жителей живет в российском информационном пространстве», - говорит он.

Многие местные жители, встреченные на улице, признают, что их больше интересуют не новости, а бытовые проблемы: где найти работу, как покормить семью, как выжить в сложной экономической ситуации.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Формально Латгальский регион, в который входит Истрская волость, интенсивно спасался от экономического падения уже с 2013 года — из фондов ЕС и госбюджета туда направлялись дополнительные финансовые средства. Например, на рост Латгальского региона в 2012-2013 годах выделили 98,8 млн евро, в 2015-2017 годах Латгальскому региону и Алуксненскому краю — 52 млн евро. Чтобы уменьшить стереотипы о Латлаге и популяризировать потенциал региона, по заказу VARAM были сняты два фильма о регионе. Однако в реальности рабочие места, особенно у границы и в таких поселках как Вецслобода, найти сложно. План развития на 2018-2021 гг. - дополнительно выделить Латгале 30 млн евро. В то же время за бензином, лекарствами и другими привычными товарами местные ездят через границу в Россию — там дешевле. Бензин даже в два раза.

Когда в волости еще работал пансионат для людей с душевными расстройствами, где было около 60 рабочих мест, жизнь была лучше, там работали целыми семьями. Волостное управление, почта, магазин, детский сад — местные подсчитывают оставшиеся рабочие места.

5 июля этого года закроют и среднюю школу, в которой осталось всего 22 ученика, из которых семеро — 12-классники. В 11 и 10 классах нет ни одного ученика, 1-й класс в этом году не был укомплектован.

Некоторые учителя Истрской средней школы уже нашли работу в других учебных заведениях, другие достигли пенсионного возраста и после закрытия школы отправятся на заслуженный отдых.

«Со временем закроют и детский сад, где сейчас 11-12 детей всего», - говорит глава Истрской библиотеки Елена Кремлинская. На считает, что закрытие школы — трагедия, поскольку в ее закрытием уедут и родители детей, уезжать собирается и семейный врач, работающий в волости, библиотека тоже работает неполный день.

В лучшие года рождается 3-4 ребенка

40-летние здесь считаются «молодежью». В основном здесь живут пенсионеры, 90% - русскоязычные. В лучшие времена в Истрской волости в год рождалось 3-4 ребенка, однако были годы, когда на всю волость был всего один новорожденный. Прошлый год был хороший — семейное пополнение было у трех мамочек.

В 1906 году, когда здесь построили православную церковь, которая теперь считается крупнейшей в сельских районах, в волости было 8000 жителей. Все верующие, которых было около 4000, не помещались в старой церкви, поэтому и построили новую. В 30-е годы прошлого века местная община была крупнейшей сельской православной общиной в Латвии, теперь в ней всего около 40 человек, рассказывает Кремлинская.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Вецслобода в данный момент задекларировано всего 300 жителей, в целом в волости — около 600. Российское гражданство у 6 жителей Истрской волости.

«Из-за огромного информационного влияния многие с ностальгией вспоминают советское время, все знают Путина.

Они не знают реальную ситуацию в России. Российские каналы показывают то, что хотят показать», - с сожалением признает Кремлинская.

С российским паспортом в кармане — за Путина

В Натальи российское гражданство, она в Латвию переехала 20 лет назад, здесь жил ее отец. Вышла замуж. Муж — гражданин Латвии, сын — тоже. Муж — инвалид второй группы, она сама — безработная, посещает разные курсы, в том числе латышского и английского языков. С латышским сложнее, поскольку английский она в свое время учила в школе. В жизни она обычно использует русский язык, поэтому латышский выучить сложно, но немного понимает. Наталья — одна из тех, кто в воскресенье собирается отправиться в Резекне, чтобы принять участие в выборах президента России.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

«За Путина, конечно, не за Собчак же! Как такой большой страной как Россия может руководить женщина? Женщине лучше воспитывать детей, а не страной управлять!» - считает Наталья.

Она росла в военной семье. «Я не могу принимать участие в выборах здесь, значит буду принимать там», - говорит Наталья, хотя и признает, что скорее сердцем скорее гражданка Латвии и Европы, а не России.

Как ей кажется, почему Путин хвастается новым ядерным оружием? «А что ему делать, если все вокруг вооружаются? Сидеть и смотреть?»

Наталья признает, что в оснговном смотрит белорусские телеканалы, поскольку там все в позитивном свете, местные каналы только рассказывают, как в Латгалии все плохо, нет сил больше это слушать.

«Кажется, что у нас в Латгалии своя жизнь, а в остальной стране, в Риге — совсем другая».

Наталья ездит временами в гости к родственникам в Россию — вокруг больших городов развитие видно невооруженным взглядом, а малые города тонут в нищете.

«В последние годы, когда я ездила в Россию, думала, могла бы я тут снова жить? Латвия европейская, здесь отношение к людям европейское, с улыбкой, у меня здесь семья, я здесь крестилась, выходила замуж, у меня тут дети, мы все патриоты Латвии», - заключает она.

«Что нам тут осталось? Ничего!»

Дмитрию 46 лет, он больше ничего от будущего не ждет. Всю жизнь прожил в Истрской волости, с первого класса.

«Что нам тут осталось? Ничего! Безработные, курсы. Люди сами ищут, как заработать — каждый как может. У детей здесь перспектив практически нет».

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Дмитрию больно, что закрывается школа, он один из тех родителей, кто, узнав о перспективах школы, уже в этом учебном году перевел детей в другое общеобразовательное учреждение, теперь их приходится отправлять учиться в Лудзу или Зилупе. Три сестры — в Зилупе, старшую — в Лудзу. В Зилупскую школу из Вецслободу школьников везет автобус. В Лудзе — школа-интернат.

Отец Дмитрия — гражданин России, сам Дмитрий — негражданин Латвии. «На выборах не могу голосовать ни за левых, ни за правых», - смеется Дмитрий. Если бы мог голосовать на выборах президента России, то голосовал бы за Путина, он более серьезный кандидат, чем Собчак. Дмитрий знает и то, что за Путина готовы голосовать 75% граждан, предвыборные дебаты он смотрел по телевизору.

Отношение к латвийскому правительству негативное: «Людям они безразличны».

Дмитрий признает, что не хватает новостей о событиях Латвии на русском языке, иначе получается, что российские новости знаешь лучше, чем о стране, в которой живешь.

«Раньше хотя бы передачу Мамыкина можно было смотреть, теперь вообще ничего нет. Мы же живем в глуши, здесь латышский язык мало кто знает», - рассуждает Дмитрий.

«Так получается, что президентов других стран знем лучше, чем нашей страны».

В ожидании весны

А еще есть Владислав… На остановке Вецслободы он ждет весну. Тогда сможет идти работать в поле. Он — человек земли, руки у него как корни — сильные, будто только что из земли вырваны. Если у эскимосов тысяча способов, как описать снег, то у Владислава тысяча нюансов, как описать землю. Политиков и политику он тоже оценивает по отношению к земле.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Владиславу 72 года. «По внешнему виду не скажешь, да?» - смеется он. В свое время в Ливаны он работал дальнобойщиком, большие деньги зарабатывал, несколько тысяч рублей в месяц получалось. «Жигуль» был, даже стоял в очереди на «Волгу». Лошадь была, трактор.

«Потом рубль сменили на «репшики», на 100 рублей — 5 «репшиков», сгорели денежки», - вспоминает мужчина.

«Государство думало, что люди бросятся к земле. Но земля так запущена, много работы надо вложить, чтобы что-то вырастить. А молодые теперь на поле работать не хотят», - рассуждает Владислав.

Зимой тоже работы хватает — надо следить за дровами. Дочь вышла замуж за итальянца, Владислав остался один. В Вецслободе он только зимует, второй дом у него за поселком, однако там сейчас такой снег, что своими силам не попасть. «Видишь, какой снег? Много снега!» Владислав кивает головой в стороны сугроба на остановке. «Мне до дома полтора километра идти. Зимой там все бросаю и перебираюсь в Вецслободу».

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Весной другое дело, можно заниматься садом, у него яблочный сад. Пенсия — 150 евро в месяц, маловато, но Владиславу хватает, праздники, правда, не устраивает. Но на жизнь не жалуется, место здесь красивое, озера вокруг.

«Как нет работы? Есть работа! В лесу можно работать — у шведов! - говорит он. - Иностранцы тут все скупили, наши же умеют только продавать. А что? Что-то неправильно говорю?»

Что Владислав думает о выборах в соседней стране? Да, да, он в курсе. Ничего не думает. «Путин останется, он спокойный человек, понимает, что делает, всех остальных нельзя серьезно воспринимать, - рассуждает Владислав, но тут же добавляет. - Путин землю в глаза не видел. Он занимается своей политикой. Пусть занимается».