В ночь на пятницу мороз усилится: возможен снегопад

В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии понизится до -7..-12 градусов, в Видземе и Латгале местами - до -14..-17 градусов, прогнозируют синоптики.

Днем солнце прогреет воздух до -1..-6 градусов, но ощущение холода усилит северный, северо-восточный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 9-15 м/сек.

Местами возможен небольшой кратковременный снегопад. Влажность воздуха будет низкой, особенно во второй половине дня. В сочетании с порывистым ветром это вызовет высокую пожароопасность.

В Риге сохранится преимущественно ясная погода, временами возможен небольшой снегопад, северо-восточный ветер в порывах днем усилится до 13 м/сек. Температура воздуха - от -9 градусов на восходе солнца до -3 градусов после полудня.