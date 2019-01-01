Латвия взялась за курильщиков: будут организованы групповые бесплатные занятия

В ближайшее время Министерство здравоохранения начнет пилотный проект по помощи в прекращении курения. Для курильщиков будут организованы групповые бесплатные занятия, сообщила представитель Минздрава Ундине Шулца.

Занятия предусмотрены до конца марта 2019 года. В них могут участвовать все совершеннолетние курильщики, мотивированные бросить курить, а также люди, которым отказаться от вредной привычки рекомендовал врач. Отдельные группы предусмотрены для беременных женщин и молодых матерей.

Всего будет организовано 50 групп поддержки во всей Латвии. Курс состоит из 4 или 7 занятий, с клиентами будут работать психологи и психотерапевты.

Разработаны методические материалы, в том числе пособие для семейных врачей, а также брошюра «Я бросаю курить» для участников групп.

Проект реализуется в рамках программы Европейского социального фонда «Комплексные меры по содействию здоровью и профилактике заболеваний».