Пиратство – камень в огород Латвии: внушительные суммы денег минуют госбюджет

Существует ошибочное представление о том, что потребление пиратского контента причиняет убытки только кинокомпаниям, звукозаписывающим компаниям или артистам. На самом деле, каждый раз, когда какой-нибудь житель Латвии пользуется нелегальным телевизионным контентом, гораздо больший ущерб, чем Warner Bros. или Леонардо Ди Каприо, наносится каждому из нас и государству в целом. Помимо того, что благодаря высокому уровню пиратства в Латвии внушительные суммы денег минуют государственный бюджет, пиратство еще и разрушает образ государства и доверие к нему в глазах международных партнеров.

Результаты исследования, проведенного в 2016 году ассоциированным профессором Рижской Высшей школы экономики Арнисом Саукой, свидетельствуют о том, что около 100 000 домохозяйств в Латвии подключены к нелегальным распространителям телевидения. Таким образом, более чем 240 000 или 12 % жителей Латвии просмотр любимых передач обеспечивают пиратские операторы. Большинство абонентов пиратского контента даже не подозревают о том, что их поставщик услуг телевидения действует незаконно. Следовательно, десятки тысяч телезрителей в Латвии оказывают поддержку пиратству и подвергают себя различным рискам как с финансовой точки зрения, так и в отношении безопасности, и кроме того становятся участниками разрушения образа государства, даже не подозревая об этом.

Во-первых,

согласно приблизительным расчетам, общий оборот нелегальной телеиндустрии составляет 12 миллионов евро.

С этой суммы не платятся налоги, что наносит непосредственный ущерб государственному бюджету, а также поставщики нелегальных услуг находятся в зоне теневой экономики и как работодатели. В то же время местные создатели контента не получают доходов, которые можно было в дальнейшем вкладывать в производство и развитие оригинального содержания. От этого, в свою очередь, страдают зрители телевизионных каналов, у которых становится меньше возможностей получить новое и качественное содержание. Помимо этого, в такой ситуации легальным телевизионным операторам приходится работать в условиях неравной конкуренции. Одной из основных статей расходов операторов является именно закупка контента, а нелегальные операторы его попросту воруют и выставляют за это счета своим клиентам.

Во-вторых,

клиенты поставщиков пиратских услуг рискуют тем, что противоправные действия могут обернуться и против них.

Жители не могут быть уверены в том, что будет обеспечена защита их личных данных и реквизитов, а также непрерывная доступность услуги. Существует большая вероятность того, что вскоре в дверь нелегального поставщика услуг постучат стражи порядка, и клиенты потеряют доступ к этому телевидению. Скорее всего, денежной компенсации за неполученные услуги в этом случае тоже не последует.

Так как большинство нелегальных коммерсантов заключают с клиентами договоры, то сами клиенты зачастую даже не подозревают, что оплачивают счета за краденые услуги или раскодированные сигналы сателлита, незаконно используемые устройства для приема телевизионного сигнала и нелегально созданные кабельные сети. Еще один важный вопрос безопасности, который в этом году становится все более актуальным –

распространенность нелегальных сателлитов и содержание передаваемых ими пропагандистских каналов, которое угрожает информационному пространству Латвии.

Этот аспект тоже играет свою роль в разрушении образа государства, так как Латвия может восприниматься как необъективный глобальный игрок, способствующий распространению пропаганды и расколу общества.

В-третьих, в контексте пиратства важно дискутировать об отношении к интеллектуальной собственности. Результаты опросов показывают, что каждый второй потребитель нелегального контента оправдывает свои пиратские действия и считает, что это нормально – смотреть фильмы, телеканалы и слушать музыку нелегально. Нередко упоминается аргумент «все так делают», хотя получение и потребление нелегального контента носит уголовно-наказуемый характер. Кроме того, от этого страдает образ государства – в прошлом году Латвия находилась на третьем месте в мире по использованию услуг нелегального стриминга. Это является и причиной того, что владельцам востребованного контента наш рынок неинтересен.

С помощью более строгого нормативного регулирования и железных механизмов контроля можно остановить поток пиратства, существенно улучшив ситуацию в отрасли. Общество «Par Legālu saturu» вместе с Государственной полицией предпринимают активные действия, направленные на ограничение деятельности нелегальных распространителей фильмов и телевидения. За последние два года в борьбе с нелегальными поставщиками телевизионных услуг достигнут значительный прогресс. В 2017 году полицией были начаты 19 уголовных процессов, остановлена деятельность двух популярных сайтов нелегального стриминга, в общественных местах прошло более 560 полицейских рейдов и существенно уменьшилось количество пользователей нелегального телевидения.

Также важно продолжать просветительскую работу среди населения. Хоть и очень медленно, но все-таки понемногу изменяется представление о том, что, например, скачивание нелегального фильма в Интернете ничем не отличается от кражи из магазина. Потребление легального контента в долгосрочной перспективе принесет много пользы – и каждому из нас лично, и всем вместе как ответственно думающему обществу. Обществу, которое не хочет превращать свою страну в «мекку пиратства», какой сейчас видят ее зарубежные партнеры.