Зарплата Римшевича за февраль составила 7755 евро

Зарплата президента Банка Латвии Илмара Римшевича за февраль составила 7755 евро, что на 24,6% или 2532 евро меньше, чем за январь, сообщает Банк Латвии.

В центральном банке сообщили, что в соответствии с решением совета Банка Латвии Римшевич не получает зарплаты с 26 февраля.

Римшевич был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) 17 февраля. В рамках уголовного процесса он является подозреваемым во взяточничестве по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона.

К Римшевичу примерены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - залог, запрет на определенные занятия, на приближение к определенным лицам и на выезд из Латвии.

Римшевич не имеет доступа к информационным системам и документам Банка Латвии, ему не обеспечивается служебный транспорт.