На озере в Латвии найдены вмерзшие в лед лебеди

В излюбленном месте для прогулок лиепайчан на острове Зиргу посреди озера взору открывается удручающее зрелище - шесть вмерзших в лед мертвых лебедей, а на левом берегу еще примерно десять туш мертвых птиц. И хотя и раньше лиепайчане видели мертвых птиц в озере, такого количества никогда раньше замечено не было. Орнитологи говорят, что мороз ранней весны для птиц - самый опасный.

Продовольственно-ветеринарная служба провела обследование останков и заключила, что птицы не были инфицированы ни гриппом, ни какой-либо другой инфекцией. Скорее всего причина гибели - сильный мороз в конце февраля и начале марта, который слабые лебеди не смогли пережить.

«Ничего особенного, естественный процесс,» комментирует ситуацию орнитолог Дмитрий Бойко. В Лиепайском озере зимуют тысячи лебедей и десяток погибших не катастрофа.

«Птицы съели водоросли в озере и те, кто способен, улетели, а те, кто послабее, погибают на морозе,» объяснил эксперт. Он допускает, что погибли неопытные птицы, не знавшие, куда лететь.

Лебеди, которые остаются на зиму в Латвии совсем не редкость теперь. Те, которые улетают, в основном долетают до Гданьска, Калининграда, Готланда и Дании.

Орнитолог Хелмут Хофманис отмечает, что во всем виноваты последние теплые зимы. Холод не наступает до февраля и птицы не улетают. Если мороз наступает вдруг, а птица плохо кормилась и не ищет открытого водоема, она замерзает. Здоровые же особи уже в течение пары часов долетают до Литвы. Спасение лебедей в открытых водоемах, потому что эти птицы в основном питаются водяными растениями.