Елгава: Риск наводнения отслеживают с помощью дрона

Чтобы проанализировать риски наводнения, в среду специалисты Елгавского центра оперативной информации (POIC) в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой обследовали реку Свете с помощью дрона. «Констатировано, что уровень воды в реке повысился, местами немного затоплены заливные луга, но угрозы наводнения на данный момент нет», - информирует городское самоуправление.

Использование дрона (беспилотного летательного аппарата) позволяет в короткое время обследовать сравнительно большую территорию, получить фото- и видеоматериалы с воздуха, которые помогают оценить ситуацию на реках и их берегах, а также проанализировать риски угрозы наводнения.

В среду с 7.00 до 17.00 уровень воды в Лиелупе в Елгаве поднялся на 17 см.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщает, что в Елгаве продолжается постепенное повышение уровня воды, которое пока не создает угрозы, в свою очередь, в верхнем течении Лиелупе ледоход начался уже вчера;

возле Межотне образовался затор, уровень воды там повысился на 158 см и продолжает повышаться, но он пока на 68 см ниже опасной отметки.

В Стальгене вчера лед на Лиелупе был приподнят, а уровень затопления лугов превышен на 5 см. Там вода тоже продолжает подниматься, и низкие места затапливаются.

Оперативные службы и метеорологи прогнозируют, что в связи с похолоданием и минусовой температурой процесс таяния льда в реках Земгале в конце этой недели замедлится, но затем с потеплением риск паводка вновь увеличится. Наблюдение за ситуацией на Лиелупе и Свете продолжается.