Народ в панике: В Риге перестали производить долларовые переводы

В соцсетях распространяется новость о том, что в среду, 14 марта в центре Риги (речь идет об обменных пунктах валюты на Привокзальной площади) нельзя было получить или отравить денежные переводы в долларах.

Сотрудники обменных пунктов разместили информацию о то, что в данный момент они прекратили долларовые перечисления (входящие и исходящие) во всех переводных системах.

Очевидцы сообщают, что люди подходят к киоску, чтобы получить долларовые переводы и им отказывают в такой услуге.

В результате народ бегает по всему городу и ищет, где бы получить долларовые переводы.

Такие ограничения в валютных киосках появились сразу же, как на прошлой неделе платежи в долларах прекратил латвийский банк - SEB banka.

А на этой неделе другой латвийский банк отказался от американской валюты. Rietumu Banka, в силу обстоятельств, сложившихся в банковской сфере Латвии,перевел долларовые счета клиентов в евро.

В свою очередь купить или продать доллары можно без проблем.

Русский TVNET связался с одной из крупных фирм, чьи киоски работают во многих торговых центрах и узнал, как у них обстоят денежные дела с американской валютой. Нам рассказали, что заплатив комиссию 1 евро, можно спокойно купить или продать необходимую сумму баксов.