Что стало с пойманным в снежном поле под Иецавой кенгуру

В конце февраля страну облетела новость, что под Иецавой, по снежным полям скачет кенгуру. По видео можно было определить, что это рыже-серый валлаби. Поймать в лесу и на лугу кенгуру – нереально, поэтому специалисты загрустили – скорее всего, животное погибнет. Однако судьба решила по-другому.

Замерзшее животное на следующее утро обнаружили в яблоневом саду, плотно прижавшимся к дереву, и местным хозевам удалось его поймать.

Далее рыже-серый валлаби отправился на карантин в Рижский зоопарк. К счастью, животное не пострадало и не получило обморожений, потому что, по-видимому, только недавно вырвалось на свободу.

Рыже-серый валлаби отогрелся, подозрительно поглядывал на людей, но с удовольствием поглощал поданную еду.

Так как в Рижском зоопарке уже есть три вида кенгуру (рыжий кенгуру и болотный валлаби, в Тропическом доме – кистехвостый беттонг), то пойманного в поле самца было решено подарить какому-нибудь зоопарку, так как планов на увеличение видов не было, хозяин за это время не отозвался, и у животного не было чипа.

Тем временем некоторые активные жители Иецавы, которых интересовала судьба кенгуру, предложили назвать его Спелгонисом (по-латышски это означает сильный и суровый мороз), так как животное выжило в столь суровых условиях.

Спелгонисом заинтересовался Варшавский зоопарк, так как там недавно умер самец рыже-серого валлаби. И вот, 10 марта, ранним утром, Спелгонис отправился в Варшаву (в теплой машине, а не скача по полям) и уже вечером прибыл в новый дом.