Rīgas siltums массово рассылает письма о долгах. Как на них реагировать?

Жильцы многоквартирных домов в массовом порядке получают «письма счастья» от Rīgas siltums. Собственникам квартир сообщается о неоплаченных счетах. Люди в недоумении: «Как же так, все счета исправно оплачиваем каждый месяц и тут, вдруг, какой-то мифический долг.» Что делать? Кто-то хватается за пузырек с валерьянкой, кто-то за трубку телефона, чтобы узнать в домоуправлении откуда растут ноги у долга.

«У меня долгов нет и никогда не было», - возмущается жительница. «Зачем мне знать о том, что у кого-то есть задолженность, пускай домоуправление подключает юристов и решает проблему с должниками в индивидуальном порядке».

Оказывается, АО Rīgas siltums продолжает традицию - отправляет информационные письма собственникам квартир о неоплаченных счетах. Эта информация позволяет узнать причины появления задолженности и вместе с домоуправом своевременно найти решение погасить ее, чтобы обеспечить бесперебойную подачу теплоэнергии, пишет riga.lv.

Такие письма владельцам квартир отправляются в случаях, когда управляющий домом, получив письмо с напоминаем, не выплатил полную сумму за поставляемую теплоэнергию.

В начале марта часть рижан уже получила информационные письма от АО Rīgas siltums о том, что расчеты за поставленную дому теплоэнергию не были проведены полностью, что создало долг за теплоэнергию, поставляемую в предыдущие периоды.

Если у жителей появились вопросы в связи с содержанием писем, предприятие просит присылать их на адрес электронной почты norekini@rs.lv. Ответы будут предоставлены АО Rīgas siltums.