На рижских рынках появился первый кленовый сок

На этой неделе на рижских рынках появился первый в этом году кленовый сок, сообщили агентству ЛЕТА их представители.

В администрации Видземского рынка не смогли назвать цены на первый кленовый сок. По информации на сайте Рижского центрального рынка, кленовый сок на открытой территории рынка продается по 1,50 евро за литр.

Березовый сок может появиться в продаже недели через две, если не будет сильных морозов,

сказал агентству ЛЕТА владелец предприятия «Кайнайжи» Эрвин Лабановскис.

В этом году сокодвижение начинается позднее, чем в прошлом году, когда кленовый сок появился уже в конце февраля, а березовый - в середине марта.