Савченко выгнали из Рады из-за гранат в сумке

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет, из-за чего ее вывели из помещения. Об этом сообщает «Украинская правда».

Собеседники издания рассказали, что оружие в сумке Савченко обнаружила охрана парламента, которая доложила о боеприпасах охране спикера Рады Андрея Парубия. Тот направился в кулуары Рады с целью найти Савченко, однако депутат была обнаружена в сессионном зале — несколько депутатов от фракции «Народный фронт» настигли ее на рабочем месте и вскоре вывели из зала.

«Украинская правда» указывает, что после этого члены «Народного фронта» сопроводили Савченко до кабинета Парубия, где она согласилась отдать боеприпасы в обмен на то, что инцидент не получит огласки.

Депутат Рады Ирина Луценко сообщила, что Савченко попросили вывести из зала, поскольку «была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих». Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко в комментарии «Украинской правде» назвала информацию о появлении депутата в сессионном зале парламента с оружием «чьими-то безумными фантазиями».

Сама же Савченко отметила, что появилась в Раде с наградным оружием, однако отказалась продемонстрировать журналистам содержимое своей сумки.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала осуществить террористический акт в стенах украинского парламента. По его словам, депутат собиралась обстрелять минометами здание украинского парламента, а затем автоматами добивать тех, кто выживет. Также Луценко внес в Раду представление о задержании и аресте Савченко и о привлечении ее к уголовной ответственности, кроме того, ее исключили из парламентского комитета национальной безопасности и обороны.