Сегодня в Риге пройдут мероприятия дня памяти легионеров

Сегодня пройдут все заявленные в центре Риги мероприятия, разрешенные Рижской думой. Для одного мероприятия были установлены ограничения, и оно не состоится.

Без ограничений пройдут шествие организации «Daugavas Vanagi» и мероприятие общества в поддержку национальных воинов.

Латвийский антифашистский комитет был извещен, что его мероприятие не может проводиться одновременно и в одном месте с двумя другими, и

ему были предложены два варианта: изменить место проведения мероприятия или же проводить его у подножия памятника Свободы, но в другое время.

Латвийский антифашистский комитет подал в суд иск об отмене этих ограничений, но суд его отклонил, и запланированное комитетом мероприятие было отменено.

Лимбажское отделение организации «Daugavas vanagi Latvijа» планирует уличное шествие с участием примерно 100 человек, которое начнется в 11 часов у церкви Св. Иоанна и закончится у памятника Свободы.

Общество в поддержку национальных воинов планирует собрание у памятника Свободы с 7 до 13 часов.