В Риге прошли мероприятия дня памяти легионеров; задержан иностранец

В пятницу, 16 марта, в Риге прошли мероприятия Дня памяти легионеров. Не обошлось без задержаний.

С раннего утра у памятника Свободы были установлены защитные ограждения, а старый город был полон полиции. Как и в прошлые года, собралось много журналистов различных СМИ.

У церкви стояли люди с плакатами «Нет - нацизму, нет - коммунизму, нет - оккупационной власти», «Да - свободной Латвии!». В 11:00 в сторону памятника Свободы отошла колонна людей. Уличное шествие с участием примерно 100 человек запланировала организация «Daugavas vanagi Latvijа».

Ближе к 11:00 полицейские создали «живую цепь», которая отделяла участников шествия от протестующих. У памятника Свободы заранее собрались около 30 человек с национальными флагами, чтобы создать аллею флагов.

Некий молодой человек собравшимся раздавал листовки с текстом «Латыши, почему мы поддерживаем русских?», заметило агентство LETA.

Если в шествие отправились около 100 человек, то в церковь на богослужение пришли около 300 человек. Среди них были депутаты Рижской думы от «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» Иева Холма и Юргис Клотиньш. В то же время в первых рядах шествия были политики от этой партии Райвис Дзинтарс, Имант Парадниекс, Ритвар Янсонс, Эйнар Цилинскис, Янис Домбрава, Янис Иесалниекс, Янис Эглитс, Эгилс Херманис и другие.

Никаких инцидентов в начале шествия зафиксировано не было. Однако у памятника Свободы полиция начала задерживать некоторых особо протестующих. Так, был задержан некий иностранец с плакатом, на котором была фотография из концентрационного лагеря. После задержания он пытался на английском убедить полицейских, что у него есть право на демонстрацию, потому что он в Европе.

Среди протестующих и сторонников обсуждался не только День памяти легионеров, но и вопрос русских школ, где каждая из сторон пыталась доказать свою правоту. «Собирай чемоданы и поезжай к Путину, никто тебя тут не держит», - выкрикивали в толпе.

Как сообщает LETA, задержанный иностранец находился в толпе людей, которые вместе с лидером Русского союза Латвии Татьяной Жданок встречали участников шествия у памятника Свободы. Некий мужчина с надписью на майке «Русским школам быть!» выкрикивал «Стыд сторонникам Гитлера!». В свою очередь представители группы Жданок держали плакаты «Они воевали на стороне Адольфа Гитлера» на разных языках.

По сообщениям LETA, Жданок не заявляла мероприятия против шествия, поэтому данная группа людей привлекла внимание правоохранительных органов.

Около 11:40 собравшиеся начали расходиться.

По сообщениям полиции, у памятника Свободы собралось около 1500 человек. Всего было задержано два нарушителя. Один - за пребывание в алкогольном опьянении в общественном месте. Начато административное делопроизводство. О наказании будет решать суд.

Как проходило шествие, и что было возле памятника Свободы, смотрите на видео. TVNET вел прямую видеотрансляцию.

Как уже сообщалось, в пятницу, 16 марта, без ограничений были запланированы шествие организации «Daugavas Vanagi» и мероприятие общества в поддержку национальных воинов.

Латвийский антифашистский комитет был извещен, что его мероприятие не может проводиться одновременно и в одном месте с двумя другими, и

ему были предложены два варианта: изменить место проведения мероприятия или же проводить его у подножия памятника Свободы, но в другое время.

Латвийский антифашистский комитет подал в суд иск об отмене этих ограничений, но суд его отклонил, и запланированное комитетом мероприятие было отменено.

Лимбажское отделение организации «Daugavas vanagi Latvijа» планировало уличное шествие с участием примерно 100 человек, которое началось в 11 часов у церкви Св. Иоанна. Конечная точка - памятник Свободы.

Общество в поддержку национальных воинов планировало собрание у памятника Свободы с 7 до 13 часов.