Из-за обледенения затруднено движение на некоторых автодорогах

Минувшая ночь в Латвии была морозной, и поскольку морозы наступили после оттепели, на автодорогах возможен гололед, предупреждает предприятие «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

Из-за обледенения сегодня утром затруднено движение по главным государственным автодорогам в направлении Лиепаи от Калнциемса до Апшупского перекрестка и на региональных дорогах в окрестностях Талси.

ЛВЦ призывает автоводителей быть особо внимательными и выбирать соответствующие погодным условиям и состоянию дорожного покрытия стиль вождения и скорость движения.

Из-за наблюдавшейся в предыдущие дни оттепели на 118 участках грунтовых дорог введены ограничения по массе транспортных средств. Больше всего таких ограничений установлено на автодорогах с грунтовым покрытием в окрестностях Огре, Айзкраукле, Бауски, Елгавы, Салдуса и Кулдиги.

Затоплена и закрыта автодорога Озолпилс-Деголе на участке от Виенибас до Деголе.