С воскресенья в Латвии немного потеплеет

Начиная с воскресенья температура воздуха днем во многих местах в Латвии будет подниматься выше нуля, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и «Global Forecast System».

В ночь на субботу и воскресенье столбик термометра во многих местах опустится ниже отметки -10 градусов, а в восточных регионах местами - ниже -15 градусов. При безветрии самый сильный мороз возможен в ночь на воскресенье, а уже после полудня в воскресенье температура воздуха повысится до 0..+5 градусов.

В выходные дни ожидается солнечная погода, сохранится низкая влажность и повышенная пожароопасность.

В воскресенье ветер сменит направление на западное, его скорость в порывах будет достигать 8-13 м/сек.

В начале следующей недели облачность увеличится, временами ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, местами возможна кратковременная метель. Самой холодной будет ночь на среду, когда в восточной части Латвии ожидается мороз до -16 градусов, а в самые теплые дни воздух прогреется до +5 градусов.