Тогда и сейчас: Площадь памятника Свободы

Мы продолжаем серию статей, в которых обращаемся к истории нашего любимого города и смотрим, как выглядела Рига 50, 70 и 100 лет назад. Возвращаемся в сердце Риги, в место, где сегодня стоит созданный Карлисом Зале памятник Свободы. Но, еще в начале века тут проезжали повозки и трамваи. Сегодня (Решение Рижской думы) решено это место называть площадью Свободы.

На этом коллаже видна площадь Свободы сегодня и в начале века. Место, где позже будет установлен памятник Свободы, несколько лет занимал памятник Петру I, который был открыт в 1910 году, но был разрушен во время войны. От памятника остался только постамент. Его использовали как тумбу для афиш.

FOTO: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija"

В 19 веке нынешнюю улицу Бривибас называли бульваром Александра. Каждый день по ней курсировали 2 и 3 маршруты трамваев и конные трамваи.

FOTO: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija"

На этой фотографии видны, возможно, гости Риги и дворник.

FOTO: Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija "Zudusī Latvija"

Хорошо известный факт, что памятник Свободы открыли в 1935 году. Его высота 42 метра.