Паводок в Даугавпилсе прогнозируется в начале апреля

Судя по прогнозам погоды, паводка в Даугавпилсском крае следует ожидать в начале апреля, сообщили агентству ЛЕТА в самоуправлении.

В начале марта толщина льда на Даугаве росла, но все же он тоньше, чем обычно бывает в это время года. Прогнозируется, что река вскроется в начале апреля.

Развитие паводка будет зависеть от погоды и количества осадков, максимум прогнозируется до начала второй декады апреля. Уровень воды в Даугаве во время паводка может превысить критическую отметку, при которой паводок перерастает в наводнение.

Во время ледохода на Даугаве опасные скопления льда образуются, как правило, на участках Екабпилс-Плявиняс, ниже Ерсики, Ликсна-Ницгале.

По словам заместителя исполнительного директора Даугавпилсского краевого самоуправления Виталия Айзбалтса, серьезное влияние на паводок может оказать ситуация в Белоруссии, где много снега и льда.

В нескольких волостях Даугавпилсского края затопляемые территории занимают 5309 га, и 80% их расположено в Свентской и Ликсненской волостях. На этих территориях находятся 1209 домов, большинство которых составляют садовые кооперативы. На территориях декларированы 236 человек, в том числе 22 ребенка, и зарегистрировано 203 головы скота.