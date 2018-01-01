Латвия еще раз озвучила позицию по вопросу аннексированного Крыма

18 марта 2018 года исполнится четыре года с момента нарушения Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины, когда она осуществила незаконную аннексию Крыма и начала военную агрессию на востоке Украины. Своими действиями Российская Федерация нарушила основные принципы международного права и межгосударственных отношений, сообщает МИД Латвии.

Министерство иностранных дел напоминает о принципиальной позиции Латвии по вопросам суверенитета и территориальной целостности Украины:

• Латвия не признает осуществленную Российской Федерацией незаконную аннексию Крыма,

• Латвия осуждает агрессию Российской Федерации на востоке Украины и выступает за сохранение санкций ЕС до полного выполнения Минских соглашений.

В соответствии с политикой непризнания аннексии Крыма Латвия не признает проведение выборов президента России в Крыму и Севастополе 18 марта этого года.

Министерство иностранных дел призывает латвийских граждан обратить внимание на установленные Украиной ограничения на въезд на аннексированный Российской Федерацией Крымский полуостров.

В соответствии с действующими нормативными актами Украины въезд на незаконно аннексированную Российской Федерацией административную территорию Украины разрешен лишь в установленных законодательством Украины случаях через определенные пограничные пункты, в предусмотренном законодательством порядке, получив особое разрешение украинских властей. Нарушившие эти условия лица, могут быть призваны в Украине к ответственности, в том числе криминального характера, и им может быть запрещен въезд на территорию Украины в дальнейшем.

Министерство иностранных дел призывает жителей Латвия не принимать участие в спортивных, культурно-развлекательных и других мероприятиях, которые на незаконно аннексированной территории Украины - в Крыму - организует Российская Федерация.

Участие латвийских граждан и использование имени Латвии или государственной символики в таких мероприятиях противоречит внешнеполитической позиции Латвии и абсолютно неприемлемо. Эти люди не являются официальными представителями Латвии и не выражают позицию Латвии.

Призываем также учитывать, что на незаконно аннексированной территории Крыма Министерство иностранных дел Латвии и страны-участницы ЕС не предоставляют консульских услуг. Возможности получения консульской помощи в чрезвычайных ситуациях, например, тяжелой болезни, несчастного случая, смерти, утраты документов или финансовых средств, очень ограничены.

Министерство иностранных дел отмечает, что в рамках установленных ЕС санкций в отношении Российской Федерации на незаконно аннексированной территории Крыма запрещено предоставлять и использовать услуги организованного туризма.

Кроме того, в соответствии с установленными ЕС санкциями запрещено приобретать недвижимое имущество, предприятия или его части, а также осуществлять в Крыму любого рода финансовую деятельность. За нарушение установленных ЕС санкций статья 84 Уголовного кодекса Латвийской Республики предусматривает уголовную ответственность.