МИД РФ воспринял шествие легионеров в Риге «с брезгливостью»

России решительно осудил шествие памяти легионеров в Риге 16 марта и рассчитывает на принципиальные оценки происходящего в Латвии мировым сообществом, сообшают российские информационные агентства.

«С молчаливого потакания латвийских властей 16 марта в центре Риги чествовали тех, кто в рядах «добровольческого латышского легиона СС» совершал массовые преступления против человечности, был причастен к масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей, истреблению евреев», - говорится в заявлении МИД России.

«Обращает на себя внимание, что в ходе шествия этих «невинных жертв и защитников свободы» заботливо опекали депутаты правящей коалиции. Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости, равно как и кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус», — отметило ведомство.

«Решительно осуждаем это постыдное сборище и рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, шествие памяти легионеров в Риге в пятницу прошло в целом спокойно, но у памятника Свободы, как обычно, возникло несколько конфликтов между придерживающимися противоположных мнений, два человека были задержаны.