Задержанных во время шествия легионеров отпустили; им грозят предупреждения или штраф

Госполиция освободила обоих задержанных в день памяти легионеров у памятника Свободы и оформила на них административные протоколы.

На одного задержанного, жителя Латвии, оформлен протокол за пребывание в общественном месте в состоянии опьянения. За такое нарушение полагается предупреждение или штраф в размере до 40 евро.

Второй задержанный - иностранец, но полиция не сообщила, гражданином какой страны он является. На него протокол оформлен за нарушение порядка пикетов. За это нарушение полагается предупреждение или штраф в размере до 350 евро для физических лиц.

Несмотря на то, что власти не разрешили Латвийскому антинацистскому комитету проводить свое мероприятие у памятника Свободы в день легионеров, небольшая группа людей имела при себе плакаты, направленные против легионеров. В этой группе была лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок.

Представитель комитета Иосиф Корен заявил, что закон не запрещает показывать плакаты, несмотря на запрет проводить мероприятие. По его словам, с задержанными он не знаком, и они не являются его единомышленниками.

По расчетам полиции, в шествии памяти легионеров участвовали около 1500 человек. По данным архива агентства ЛЕТА, это меньше, чем в другие годы.