Будет подписан договор о разработке строительного проекта станции «Rail Baltica» в аэропорту «Рига»

На следующей неделе будет подписан договор с объединением «PROSIV» о разработке строительного проекта станции «Rail Baltica» в аэропорту «Рига», сопутствующей инфраструктуры и эстакады, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии «Eiropas Dzelzcela linijas».

Объединение «PROSIV» состоит из итальянского предприятия «Sintagma», словацкого «Prodex» и латвийского «Vektors T».

Договор с «PROSIV» будет первым в Балтии договором о проектировании «Rail Baltica». Подписание его предусмотрено 20 марта в 9 часов в Министерстве сообщения.

В подписании договора примут участие председатель правления совместного предприятия стран Балтии «RB Rail» Байба Рубеса, председатель правления аэропорта «Рига» Илона Лице, член правления «Eiropas Dzelzcela linijas» Андрис Линужс, посол Италии в Латвии Себастьяно Фульчи и министр сообщения Улдис Аугулис.