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Вейонис: клиническим университетским больницам важно долгосрочно планировать финансы

LETA
Фото: Edijs Pālens / LETA

Для развития клинических университетских больниц важно долгосрочное планирование финансовых ресурсов на зарплаты персонала и обновление материально-технической базы, заявили сегодня на встрече президент Латвии Раймонд Вейонис и руководители больниц.

Вейонис встречался с председателем правления Клинической университетской больницы им. Страдиньша Илзе Крейцбергой, председателем правления Восточной больницы Имантом Паэглитисом и председателем правления Детской больницы Валтсом Аболсом.

Стороны согласились, что нужно продолжить начатую работу над укреплением университетских больниц, которые играют важную роль в системе здравоохранения Латвии. Вейонис подчеркнул, что нужно активнее использовать исследовательский потенциал, так как это позволяет привлечь молодых специалистов и аккумулировать знания, чтобы потом перенести их в лечебный процесс.

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