Министр внутренних дел: в последние годы конфронтация в день легионеров стала меньше

В последние годы мероприятия 16 марта проходили спокойно, взаимная конфронтация стала меньше, что исключает и возможность физических столкновений между идеологическими противниками, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В заявлении для прессы он выразил благодарность всем службам МВД за обеспечение порядка и безопасности на мероприятиях 16 марта.

Министр считает, что в том, что мероприятия 16 марта стали проходить спокойнее, есть значительная заслуга органов МВД.

Козловскис обратил внимание, что мирное проведение мероприятий было бы невозможным и без предложенных МВД в 2013 году поправок к закону о собраниях, шествиях и пикетах, которые предусматривают, что самоуправление вправе ограничить время и место проведения мероприятия, не мешая при этом его целям.

Как сообщалось, в день памяти легионеров полиция задержала в Риге двух человек.