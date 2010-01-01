Дума предлагает полностью перестроить лестницу Вантового моста; на это уйдет 10 месяцев

Лестницу Вантового моста, скорее всего, демонтируют и реконструируют полностью. На это уйдет примерно 10 месяцев, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

Когда конструкции стали осыпаться, департамент поручил предприятию Inženierbūve провести техническую инспекцию ступеней. Специалисты подтвердили, что состояние железобетонных блоков и перил лестницы очень плохое, и они могут обрушиться. Специалисты считают, что ремонт элементов перил не имеет смысла — их необходимо демонтировать целиком.

До ремонта лестница Вантового моста с правой стороны Даугавы будет закрыта, а движение пешеходов под мостом по набережной 11-го ноября частично ограничено.