«Для развития Латвии»: люди стали активнее отстаивать свои права и права общества

В латвийском обществе наблюдаются позитивные перемены, так как люди стали активнее требовать прав для себя и всего общества, заявил на съезде партии «Для развития Латвии» ее руководитель Юрис Пуце.

Он подчеркнул, что многие люди активно выражают свою позицию.

«Люди были готовы выходить на улицы и отстаивать то, во что они верят, отстаивать общее благо для общества», - сказал лидер партии.

Эти активные латвийцы не требовали повышения зарплат или пособий, а добивались, чтобы в городе было больше деревьев, чтобы запретили мучения животных в цирке.

«Они выходили на улицы, чтобы не был уничтожен памятник культуры государственного значения - Агенскалнский рынок. Чтобы женщины могли принимать решения, касающиеся их тела. И они выходили на улицы, чтобы два совершеннолетних человека, которые решили быть вместе, могли свои отношения официально зарегистрировать независимо от того, что об думает правительство», - сказал Пуце.

Сегодня проходит съезд партии «Для развития Латвии», на котором планируется принять решение о формировании предвыборного объединения с «Движением «За!«» и партией «Рост».