Выборы президента России в Риге: российские граждане выстраиваются в очередь

Сегодня до 20 часов открыты пять избирательных участков, где проживающие в нашей стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ.

Голосовать на выборах президента России в Латвии можно в субботу и воскресенье.

Согласно наблюдениям, возле участка в посольстве РФ в Латвии выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах.

В настоящее время в Латвии проживает более 50 тысяч граждан РФ.

Напомним, что в субботу и воскресенье, 18 марта, участки для голосования открыты с 08.00 до 20.00 в Риге на улице Антонияс, 2, улице Смилшу, 3 и улице Кр. Валдемара, 36. Также можно будет проголосовать в Даугавпилсе на улице Краславас, 46, и в Лиепае, на улице Лиепу, 27.



