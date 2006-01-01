Трамп решил отсудить у порноактрисы 20 миллионов долларов

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на порноактрису Стефани Клиффорд (Stormy Daniels). В иске говорится, что Клиффорд рассказала о близкой связи с президентом вопреки договоренности о неразглашении, пишет The Washington Post.

Коэн утверждает, что порноактриса нарушила их соглашение не менее 20 раз. Если судья признает Клиффорд виновной, то ей грозит штраф в размере 1 миллиона долларов за каждое нарушение.

13 марта Стефани Клиффорд заявила, что готова вернуть Дональду Трампу 130 тысяч долларов за право свободно говорить об отношениях с президентом и публиковать все имеющиеся у нее сообщения, фотографии и видеозаписи. Сторона Трампа на это предложение не ответила.

8 марта суд отклонил иск Клиффорд, которая заявляла, что президент не поставил свою подпись на договоре о неразглашении информации об их близкой связи.

У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью.