День стал длиннее ночи; астрономическая весна начнется во вторник

18 марта - первый день в этом году, когда продолжительность дня (время, когда светит солнце) превысит длительности ночи, свидетельствует информация астрономов.

В Риге в воскресенье солнце будет светить 12 часов и одну минуту, каждый следующий день будет становиться длиннее на неполных пять минут.

Астрономическая весна начнется во вторник, 20 марта, в 18:15.

В ночь на 25 марта начнется летнее время, когда стрелки часов будет необходимо перевести на час вперед.

Астрономическое лето же начнется 21 июня, а 25-26 сентября ночь снова станет длиннее дня.