В понедельник потеплеет до +7 градусов

В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии понизится до 0..-6 градусов, местами в Латгале - до -8 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Днем солнце прогреет воздух до +2..+7 градусов.

Облачность увеличится и местами возможны небольшие осадки - главным образом, в виде снега вечером в понедельник на севере страны.

Усилится западный, юго-западный ветер - его порывы достигнут 9-14, а в Курземе - 16 метров в секунду.

В Риге будет солнечно и без осадков. Днем порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 12 метров в секунду. Температура воздуха повысится с -3 градусов ночью до +6 градусов днем.