Тысячи водителей не оплатили въезд в Юрмалу. Полиция открыла новый «отдел штрафов»

В прошлом году в Юрмалу, не заплатив 2 евро за одноразовый пропуск, въехали тысячи водителей. Для того, чтобы справиться с огромным объемом работы и оформить все протоколы нарушений, полиции самоуправления даже пришлось создать новый отдел. А нарушители выписанные штрафы оплачивают весьма скромно – только каждый десятый оплатил выставленный ему штраф, в воскресенье рассказала передача LNT Ziņas sešos.

«Большая часть ищут отговорки – это к ним не относится, пропуск покупать не надо было. Но рассматривая дело, легко понять, кто прав. До этого нарушитель не знает, какими мы обладаем данными, а когда показываем, что зафиксировано, чаще всего разговор меняется,» рассказал представитель Юрмальской муниципальной полиции Эрик Лочмелис.

С апреля по сентябрь, когда взимается плата за въезд в Юрмалу, без одноразового пропуска в день ехали по 100 машин. Объем работы для полиции был настолько огромен, что в декабре пришлось принять на работу восемь новых сотрудников и открыть целый отдел, который занимается рассмотрением именно этого нарушения.

На данный момент составлено 17 000 протоколов. Штраф за один въезд без пропуска составляет 50 евро.

Рижанин, пожелавший остаться анонимом, штраф за шесть въездов без пропуска собирается оплатить, только не понимает одного – почему о летних нарушениях он узнает только спустя полгода. Представитель полиции указывает, что согласно Административному кодексу, дело можно начать в течение 6 месяцев с момента нарушения.

«Количество нарушителей шокирует. В один день количество нарушителей даже превысило тысячу,»

отметил начальник Муниципальной полиции Юрмалы Валдис Кивкуцанс.

Есть водители, въехавшие в курортный город, не заплатив, 50, 60 и даже 70 раз. Значит, штраф будет и две, и три и даже четыре тысячи евро. На данный момент только 11% выписанных штрафов оплачены. Каждый четвертый оспаривает это решение с начальством Юрмальской муниципальной полиции.