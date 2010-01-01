В департаменте Рижской думы на благо жителей столицы трудятся родственники директора

Комитет по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы имеет большое хозяйство. Он обслуживает многоквартирные дома думы, следит за качеством воздуха, выдает лицензии на промышленное рыболовство в Даугаве, заботится о фонтанах и кладбищах Риги, а также следит за поимкой бродячих котов и собак. Руководит департаментом Анатолий Алексеенко.

Два с половиной года назад передача Nekā personīga телеканала TV3 рассказывала о созданной в департаменте структуре, в которой зарплаты платили четырем сотрудницам, которые на работе не появлялись. После внутреннего аудита информационный сектор управления правового обеспечения ликвидировали, а сотрудниц уволили. Уволили и бывшую супругу Алексеенко Веру Боброву, которая на работу не ходила, но в месяц получала 1064 евро.

Сейчас Вера Боброва руководит переводческой компанией, которая находится рядом с консульским отделом посольства России в Старой Риге. Но бывшая жена директора - не единственный близкий Алексеенко, который трудится на благо рижан.

Игорь Пунтус - сын Алексеенко. Его супруга Лана работает в департаменте в управлении по ресурсам живой природы. По словам Алексеенко, она отвечает за собак и котов. Главным специалистом в отделе аренды и управления социальными квартирами выдвинута теща сына директора департамента.

Сам сын Алексеенко Игорь с 2010 году неудачно пытается пытается попасть в большую политику. Сначала на выборах в Сейм он стартовал от проекта Шлесерса и Шкеле «Par labu Latviju». О своих планах кандидат рассказывал в нескольких интервью на Первом балтийском канале.

В 2014 году он стартовал уже от «Согласия», но в Сейм не прошел. Однако для него нашлась работа в Rīgas namu pārvaldnieks, где он стал руководителем отдела проектов энергоэффективности.

За год до муниципальных выборов Путнус отвечал за координирование работы «Команды поддержки Нила». Была заметна и его самореклама. Он опрашивал избирателей вместе с Алексеем Росликовым, который в качестве своей предвыборной платформы использовал Латвийский объединенный профсоюз полицейских. Руководимые Росликовым агитбригады профсоюза собирали подписи полицейских и пожарных, за которые им обещали квартиры, которые построят с помощью профсоюза.

Путнусу на выборах опять не повезло, а Росликов попал в думу. И получил новые обязанности - в конце января финансовый комитет Рижской думы на внеочередном заседании создал новую комиссию, в ведении которой будут большие деньги. Она разделит софинансирование самоуправления на повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Росликов получил должность благодаря личному предложению Нила Ушакова на заседании комитета.

В состав комиссии вошел и Игорь Путнус. Он был привлечен как представитель рижского муниципального агентства «Рижское агентство энергетики». Агентство, кабинет которого, между прочим, находится в том же доме, где размещен департамент отца Путнуса Алексеенко. Путнус работает неполных два месяца. Исполняющий обязанности директора агентства Тимур Сафиулин нехотя пояснил передаче Nekā Personīga, почему Игорь принят на работу в агентство. Единственное, что становится ясным из слов Сафиулина - конкурса на должность не было, объявление о свободной вакансии агентство не публиковало. Путнус о возможности поступить на работу узнал из обязательных правил Рижской думы.

В кулуарах думы говорят, что Росликов присмотрел кресло Сафиулина в агентстве энергетике, что позволит ему с новыми силами взяться за различные строительные проекты, несущие хорошие деньги.

Поэтому на должность в агентство был выдвинут сын Алексеенко Путнус.

Несмотря на утверждения Алексеенко о том, что в его учреждении и сейчас есть несколько свободных рабочих мест, на сайте департамента сказано, что свободные вакансии отсутствуют.

Алексеенко за время работы попал в несколько скандалов. Самый громкий из них - так называемое дело Стабини. KNAB за требование взятки в размере 100 тысяч евро у некоего российского инвестора арестовал подчиненную Алексеенко - руководителя жилищного управления Рижской думы Арию Стабиню. Подозрения пали и на самого Алексеенко, которого от должности отстранили. Но с 2013 года Стабиня пропала, и следователь KNAB вместе с прокурором решили, что дело безнадежно и закрыли его. Алексеенко вернул должность и в конце 2015 года вернулся в департамент.

Однако в суд попало дело о запрещенном хранении глушителя телефонного сигнала, который следователи нашли во время обыска в вещах Алексеенко. Его наказали штрафом в размере 1850 евро, который он платить не хотел.

В конце прошлого года Верховный суд в окончательной инстанции оставил штраф в силе.

Между тем, фото пропавшей Арии Стабини было размешено в с международном списке разыскиваемых Интерполом лиц. Сейчас сообщение из базы данных пропало, но как Nekā personīga подтвердили в Госполиции, Стабиня по-прежнему находится в международном розыске.