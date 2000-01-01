В Булдури с размахом потрачены 1,4 миллиона евро на «неотложные дела»

В Булдурской садоводческой средней школе (Bulduru dārzkopības vidusskolа) с размахом истрачены 1,4 миллиона евро, выделенные школе на «неотложные мероприятия». Передача LTV de facto сообщила, что школа в неотложном порядке закупила даже насосы для бассейна, хотя сам бассейн не работает с начала 90-тых и в техническом проекте его восстановление не предусматривается.

Уже больше года школа не находится в подчинении Министерства образования. После долгих дискуссий надсмотр перешел к Латвийскому Сельскохозяйственному университету, а политическим контролером стало Министерство земледелия.

«О неотложных мероприятиях для установления, предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения учебного процесса в сельском хозяйстве, улучшая материально-техническую базу» - так Министерство земледелия заявило о своих особенных нуждах, чтобы подведомственные ему заведения получили денежные средства.

С согласия Сейма 1,4 миллиона евро получила и школа в Булдури. Передача приводит цитату депутата Путры: «В Булдури для привлечения молодых людей необходимо и соответствующее обеспечение, чтобы заинтересовать их заниматься сельским хозяйством.»

Прошлым летом новым председателем правления школы стал Рафаэль Йоффе, ранее продолжительное время руководивший научным институтом Bior. Эту должность он покинул после скандала по закупке с необоснованно завышенной ценой. KNAB тогда завел уголовное дело за мошенничество и злоупотребление служебным положением. Следствие продолжается, Йоффе в нем проходит как свидетель, а несколько его подчиненных предстали перед судом.

Передача сообщает, что полученные 1,4 миллиона евро было необходимо потратить в срочном порядке за два с половиной месяца – с середины октября по конец года.

Иначе неистраченная сумма вернулась бы в государственный бюджет. Так и случилось с совсем небольшой суммой – примерно 30 тысячами. В одном месяце в спортивном зале был заменен пол. Куплены насосы для бассейна, который не работает уж как 20 лет. Насосы и кафель для бассейна стоили 79 000 евро.

Параллельно был объявлен конкурс на снос старой теплицы. Заявки подали две фирмы – одна предлагала привести в порядок территорию за 29 260 евро, вторая за 168 196 евро. Первое предложение было отклонено из-за несоответствующих документов, а о предложении, почти в шесть раз превышающим другое, вопросов не возникло.

Разница между двумя предложениями была 138 936 евро.

Второй претендент снес теплицу моментом.

Передача отмечает, что в школе, наконец, появились современные компьютеры для учебы и беспроводной интернет. Но для каких целей куплены и два портативных компьютера класса люкс Apple MacBook Pro, каждый стоимостью 2000 евро без НДС, руководитель школы, господин Йоффе сразу ответить не смог.

На выделенные деньги куплено и современное оборудование в лаборатории, 3D принтер и дрон за 1850 евро для потребностей создателей ландшафтов. Отремонтированы помещения для учителей и образования взрослых. Для учеников кабинеты еще только будут ремонтироваться. Но и в отремонтированных помещениях еще нет отопления. Когда починят отопительную систему, поменяют и радиаторы.

В школе будут вводить и систему надсмотра за качеством. Для этого тоже проведена закупка.

Договор об услугах почти на 10 тысяч евро заключен с фирмой, учрежденной в декабре.

Эксперт от выбранной фирмы – обвиненный в должностных преступлениях, бывший руководитель Службы неотложной помощи Арманд Плориньш. Главу школы Йоффе он абсолютно устраивает.

Тем временем планируются и новые инвестиции в развитие инфраструктуры школы – 450 тысяч евро, которые с благословления Министерства земледелия присвоены через Службу поддержки села.

Возможно, использование средств было бы продуманнее, если бы его своевременно запланировали в бюджете школы.

Стоит отметить, что в школе учатся примерно 150 воспитанников. В общем школа насчитывает, включая обучение взрослых, около 300 учеников. Говоря о будущих перспективах, говорят о создании садоводческого центра и коллежа, но точного плана нет.