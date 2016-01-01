В прошлом году гражданства Латвии лишили 207 человек

В прошлом году латвийского гражданства были лишены 207 человек, в основном имевших также второе российское или израильское гражданство, пишет газета Latvijas avīze.

По данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), в 2017 году 207 человек были лишены гражданства Латвии, 202 человека от него отказались. В 2016 году латвийского гражданства лишились 107 человек.

Комиссия Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества время от времени получает от УДГМ информацию о просьбах изменить закон о гражданстве, чтобы можно было иметь двойное гражданство. Как сообщил председатель комиссии Ритвар Янсонс, такие сигналы были получены и обсуждались в комиссии, но до парламентских выборов закон о гражданстве открыт не будет.

По закону о гражданстве Россия не входит в число стран, гражданство которых граждане Латвии могут иметь в качестве второго. Допускаются лишь некоторые исключения.