Декларации: в марте СГД уже выплатила более 25 миллионов евро

По сравнению с прошлым годом, в этом году интерес жителей Латвии к возможностям вернуть деньги за оправданные расходы вырос, в передаче 900 sekundes рассказала исполняющая обязанности генерального директора СГД Даце Пелека.

«С 1 марта мы получили почти 350 000 деклараций, а это почти на 30% больше, чем в том году,» сказала Пелека и добавила, что в марте СГД выплатила жителям более 25 миллионов евро.

Она также отметила, что большинство поданных деклараций в электронном виде, в бумажном формате подано только 8%.

Агентство LETA уже ранее сообщало, что по прогнозам СГД в течение этого года декларации о доходах могут подать до одного миллиона жителей Латвии.