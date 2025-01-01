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Декларации: в марте СГД уже выплатила более 25 миллионов евро

LETA
Даце Пелека | Фото: Edijs Pālens/LETA

По сравнению с прошлым годом, в этом году интерес жителей Латвии к возможностям вернуть деньги за оправданные расходы вырос, в передаче 900 sekundes рассказала исполняющая обязанности генерального директора СГД Даце Пелека.

«С 1 марта мы получили почти 350 000 деклараций, а это почти на 30% больше, чем в том году,» сказала Пелека и добавила, что в марте СГД выплатила жителям более 25 миллионов евро.

Она также отметила, что большинство поданных деклараций в электронном виде, в бумажном формате подано только 8%.

Агентство LETA уже ранее сообщало, что по прогнозам СГД в течение этого года декларации о доходах могут подать до одного миллиона жителей Латвии.

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