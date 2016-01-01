На «двойное» гражданство могут расчитывать не все

Хотя правительство в начале февраля и разрешило двум латвийским гражданам сохранить двойное с российским гражданство, это не означает, что на это могут рассчитывать и остальные «двойные» граждане.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) продолжает лишать гражданства Латвии тех, кому закон не позволяет его сохранить. Политики также не дают потомкам латвийцев надежды на то, что закон о гражданстве может быть изменен в их пользу. По данным УДГМ, в 2017 году гражданства Латвии были лишены 207 человек, в основном имевших второе российское или израильское гражданство. 202 человека отказались от гражданства Латвии сами. В 2016 году латвийского гражданства лишились 107 человек.