Школьников приглашают помериться силами в знаниях латышского языка и литературы

Началась напряженная речевая борьба для школьников - цифровая игра «Речевая гимнастика». Уже второй год любой ученик латвийской общеобразовательной школы будет соревноваться с одногодками, чтобы получить призы для себя, своей школы и класса, одновременно упражняя мускулы в знаниях латышского языка и литературы.

Чтобы укрепить позиции латышского языка в цифровую эру и вовлечь школьников в использование и создание цифрового содержания на латышском языке, способ познания должен стать более увлекательным, именно такой является «Речевая гимнастика», в которой в этом году школьники будут сражаться с помощью иной раз непонятных афоризмов и ближе узнают работы латышских авторов.

Подобно школьникам в цифровой среде, также и игра «Речевая гимнастика» не стоит на месте и в этом году предлагает небывалый способ участия. Начиная игру, всех приглашают познакомиться с игровым чат-ботом Летиньшем на сайте игры или в социальной сети Facebook. Летиньш расскажет об игре и поможет подготовиться к ней!

«Чтобы поддерживать в форме свои речевые навыки, ресурс знаний letonika.lv приглашает школьников участвовать в игре «Речевая гимнастика». Игра в интересной форме привлекает внимание школьников к латышскому языку и литературе - как показывая богатство языка, так и привлекая внимание к ошибкам, которые допускаем.

Важно, чтобы и школьники видели, что латышский язык все еще создается, меняется и развивается, и является таким, каким мы его создаем»,

- рассказывает руководитель letonika.lv Анита Васильева.

«Речевая гимнастика» проводится уже второй год и получила широкий отклик - в прошлом году в игре участвовали 1 266 классов из 395 школ по всей Латвии. В этом году игра началась 5 марта и продлится в 3 этапа: в марте, апреле и мае. Целевая аудитория игры - школьники 5-12 классов, но участвовать в игре и получать призы могут и более молодые дети. Чтобы стать участником игры, необходимо всего лишь посетить сайт: letonika.lv/vingrotava.

Отвечая на вопросы игры, школьник получает пункты как для индивидуальной оценки, так и для своего класса и школы. В заключение каждого тура будут награждены 3 лучших игрока, а в заключение игры ценные призы получат как лучший игрок, так и самый эрудированный класс и самая активная школа.

Подробнее об игре читайте здесь >>>