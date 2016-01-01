В 2017 году в Латвии взыскали более 5,5 млн евро на алименты

В 2017 году должники по уплате алиментов вернули в госбюджет 5,598 млн евро (в 2016 году - 4, 296 млн евро), сообщила представитель фонда гарантий средств на содержание Эвия Перконе.

Существенно увеличилась в прошлом году и сумма средств, взысканных в регрессном порядке с должников из-за границы, - до 47,459 тыс. евро. Это на 85% больше, чем в 2015 году, когда из-за границы было получено 25,708 тыс. евро. Общее число должников по уплате алиментов за границей составляет 36,846 тыс.

5% общего числа должников по уплате алиментов, вместо которых средства на содержание выплачиваются из фонда гарантий средств на содержание, составляют женщины.