ПБ: под вербовку российских спецслужб может попасть любой латвиец

Влиянию российских спецслужб в Лативии способствуют ориентация некоторых самоуправлений на сотрудничество с Россией, низкая застрахованность государственных должностных лиц от контрразведывательных рисков и возможные контакты отдельных должностных лиц государства и самоуправлений с преступными группировками, причастными к трансграничной контрабанде, заключила Полиция безопасности (ПБ).

По оценке ПБ, в прошлом году значительную угрозу для национальной безопасности Латвии тоже создавали российские спецслужбы, которые Латвия интересовала не только как соседняя страна, но и как территория и восточная граница ЕС и НАТО, указано в опубликованном сегодня отчете о деятельности ПБ в 2017 году.

ПБ считает, что влиянию российских спецслужб способствуют также большое количество поездок латвийских подданных в Россию и ошибочные представления о том что жители Латвии российские спецслужбы не интересуют.

Российские спецслужбы могут проявлять интерес к вербовке любого жителя Латвии, независимо от того, имеет ли он доступ к гостайне, считает ПБ.

По наблюдениям ПБ, интенсивнее всего разведдеятельностью против Латвии с российской территории занимается Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в сотрудничестве с другими силовыми структурами.

На территории восточного приграничья Латвии риски в прошлом году вызывала также поддержка со стороны ФСБ контрабанде на зеленой границе.

Участники латвийских организованных преступных группировок нередко контактировали с контролируемыми ФСБ группировками контрабандистов из Псковской области, тем самым попав в поле зрения ФСБ как возможные цели вербовки для получения сведений о ситуации в латвийско-российском приграничье.

Российские спецслужбы в прошлом году продолжали искать возможности получения информации с использованием международно активных российских организованных преступных группировок, члены которых в последние годы перебрались на постоянное жительство в страны ЕС, включая Латвию.

В поле зрения российских спецслужб в 2017 году были также прокремлевские активисты, проводящие в Латвии российскую политику соотечественников.

Риску попасть в поле зрения российских спецслужб были подвержены также молодые люди, приехавшие в Россию учиться в вузах или для участия в молодежных лагерях, конференциях и семинарах.

В рамках мер контрразведкти ПБ выявила несколько так называемых системных уязвимостей - обстоятельств, которые могут облегчить российским спецслужбам налаживание контактов с жителями Латвии, представляющими академические и научные круги, являющимися сотрудниками правоохранительных органов и должностными лицами самоуправлений.