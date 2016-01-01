Нового главу СГД будут искать после Пасхи

Конкурс на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД) будет объявлен после Пасхи, сообщила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она сообщила, что на этой неделе представители Минфина и Госканцелярии договорятся о положении конкурс и графике отбора претендентов.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 10 марта, скоропостижно скончалась гендиректор СГД Илзе Цируле, которая руководила учреждением с ноября 2016 года.

13 марта и.о. гендиректора СГД была назначена директор налогового управления Даце Пелека.