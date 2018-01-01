ПБ: российская разведка может коснуться логистических и строительных предприятий Латвии

Долгосрочное присутствие военного контингента НАТО в странах Балтии делает этот регион приоритетом для российской военной разведки, которая может коснуться правоохранительных органов, общественных услуг и логистических компаний, а также строительных предприятий, считает Полиция безопасности (ПБ).

Указанные отрасли выполняют функции поддержки оборонного сектора.

Предполагается, что и в ближайшем будущем в действиях российских спецслужб против стран НАТО шире будут использоваться нетрадиционные методы и каналы влияния, целью которых является не получение информации, а скорее создание предпосылок для реализации внешнеполитических интересов России, отмечает ПБ.

В этом году продолжится и активное вовлечение российских соотечественников в направленные против Латвии информационные кампании. Одной из основных целей таких кампаний останутся размещенные в Латвии подразделения НАТО.

Также прогнозируется усиленная активность российских спецслужб в связи с выборами в Сейм и мероприятиями столетия Латвии в 2018 году, чтобы дискредитировать эти процессы и повлиять на них в соответствии с внешнеполитическими интересами России.