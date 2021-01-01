Здание Национального театра планируют расширить; уберут теннисные корты

Комитет Рижской думы по городской собственности в понедельник одобрил план перенять в свою собственность расположенные около здания Латвийского национального театра, чтобы в будущем можно было его расширить.

Здание Латвийского национального театра является собственностью Рижской думы, а земля, на которой находятся теннисные корты, принадлежит предприятию «Государственная недвижимость». Как сообщил председатель комитета Олег Буров, «Госнедвижимость» согласно передать эту землю гордуме.

Исполнительный директор Латвийского национального театра Ояр Рубенис сказал, что этот земельный участок - «единственное возможное направление для расширения здания театра».

12 лет назад недвижимость на бульв. Кронвалда, 2B была передана на приватизацию, и театр семь лет судился с Министерством культуры за право перенять эту землю, напомнил он. К тому же расположенные на ней теннисные корты используются нерегулярно - три-четыре раза в месяц пару раз в году.

Переняв землю в свою собственность, департамент Рижской думы переймет также арендный договор на нее, действующий до 2021 года.

Рубенис отметил, что театру уже давно нужны передвижная сцена, мастерские и склады, которые в нынешнем здании не были предусмотрены и сейчас находятся в Булли.

Окончательное решение о перенятии недвижимости на бульв. Кронвалда, 2B в собственность самоуправления примет Рижская дума.